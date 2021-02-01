Yağmur Sarıoğlu: 4 ayda 20 kilo verdim

Üçüncü çocuğunu geçtiğimiz eylül ayında dünyaya getiren ve hamilelik döneminde 30 kilo alan Yağmur Sarıoğlu, 4 ayda 20 kilo verdi.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile 2010 yılında evlenen ve üçüncü çocuğu Saran’ı Eylül 2020’de kucağına alan genç anne Yağmur Sarıoğlu, eski formuna kavuşmak için neler yaptığını anlattı. Sarıoğlu, doğum kilolarını vermek için hem rejim hem de spor yaptığını söyledi.

"GEÇ KAHVALTI YAPIYORUM"

Hamilelik döneminde 30 kilo alıp doğuma 88 kiloyla girdiğini belirten Yağmur, “Kendimi şimdilik çok kısıtlamıyorum. Geç kahvaltı yapıyorum, aralarda bazen pilav bile yiyorum. Akşam 18.00’de salata, sonra acıkırsam da kuru yemiş, meyve veya yoğurtla günü kapatıyorum.

Spor salonuna gidemediğim zamanlar evde haftanın 3 günü Leslie ve Chloe Ting’in YouTube’daki videoları eşliğinde antrenman yapıyorum. Sıkılırsam yürüyüşe çıkıyorum.

"ASIL DİYET EMZİRME BİTİNCE BAŞLIYOR"

Asıl sıkı diyet ve spor programı; Saran’ı emzirmeyi bırakınca başlayacak. O zamana kadar 59 kiloya düşmeyi düşünüyorum. Asıl hedefim ise; 53. Şimdi 68 kiloyum.” dedi.