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    Yağmur Sarıoğlu'ndan doğum günü paylaşımları

    Yağmur Sarıoğlu, en küçük çocukları Saran'ın doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 08:15
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 09:11
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    Yağmur Sarıoğlu'ndan doğum günü paylaşımları

    Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Sarıoğlu 2010’da nikah masasına oturmuştu.

    Büyük oğulları Sarp 2011’de, kızları Sare 2018’de, küçük oğulları Saran ise 2020’de dünyaya gelmişti.

    1 YAŞINA GİRDİ

    Geçenlerde 3. çocukları Saran'ın ilk doğum günüydü.  Yağmur Sarıoğlu, 1. yaş doğum günüden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ailece kutlama yapan çiftin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

    Sarıoğlu, 3 çocuğuyla verdiği pozu da paylaştı. O kareye "3 çocuk annesi pozum." notunu düştü.

    Yağmur Sarıoğlu ve ailesi FOTO GALERİ

    Yağmur Sarıoğlu ndan doğum günü paylaşımları #1

    Yağmur Sarıoğlu ndan doğum günü paylaşımları #2Yağmur Sarıoğlu ndan doğum günü paylaşımları #3Yağmur Sarıoğlu ndan doğum günü paylaşımları #4Yağmur Sarıoğlu ndan doğum günü paylaşımları #5Yağmur Sarıoğlu ndan doğum günü paylaşımları #6Yağmur Sarıoğlu ndan doğum günü paylaşımları #7Yağmur Sarıoğlu ndan doğum günü paylaşımları #8

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