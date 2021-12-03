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Yağmur Sarıoğlu'ndan doğum günü paylaşımları
Yağmur Sarıoğlu, en küçük çocukları Saran'ın doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 08:15
- Güncelleme : 03.12.2021 - 09:11
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Sarıoğlu 2010’da nikah masasına oturmuştu.
Büyük oğulları Sarp 2011’de, kızları Sare 2018’de, küçük oğulları Saran ise 2020’de dünyaya gelmişti.
1 YAŞINA GİRDİ
Geçenlerde 3. çocukları Saran'ın ilk doğum günüydü. Yağmur Sarıoğlu, 1. yaş doğum günüden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ailece kutlama yapan çiftin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
Sarıoğlu, 3 çocuğuyla verdiği pozu da paylaştı. O kareye "3 çocuk annesi pozum." notunu düştü.
Yağmur Sarıoğlu ve ailesi FOTO GALERİ