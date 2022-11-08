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    Yasemin Özilhan, domuz etiyle pizza yaptı iddiası

    Pizza yaptığı anları paylaşan eski oyuncu Yasemin Özilhan'a takipçileri "Domuz etiyle mi yapıyorsun" diye sordu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 07:36
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    Yasemin Özilhan, domuz etiyle pizza yaptı iddiası

    Bir döneme damga vuran ‘Doktorlar’ dizisinde ‘Ela’ karakterine hayat veren ancak uzun süredir ekranlardan uzak kalan Yasemin Özilhan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    İş insanı İzzet Özilhan'la çalkantılı bir evliliği olan Yasemin Özilhan, lüks yaşamıyla da sık sık gündem oluyor.

    Marka olay oldu

    En son pizza yaptığı anları paylaşan Özilhan’ın kullandığı marka dikkat çekti.

    Eski oyuncu, son olarak pizza yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Pizza yaptığı anları paylaşan Özilhan’ın kullandığı marka dikkat çekti.

    ‘Pizzayı domuz etiyle mi yaptı?’

    Domuz eti ürünleri satan markanın paketini paylaşımda gören Yasemin Özilhan’ın takipçileri, ‘Pizzayı domuz etiyle mi yaptı?’ diye sordu.

    Yasemin Özilhan, domuz etiyle pizza yaptı iddiası #1

    Yasemin Özilhan, domuz etiyle pizza yaptı iddiası #2


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