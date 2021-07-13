Yasmin Erbil'in ayakları için hesap açtılar

Instagram'dan adına sahte hesap açılan Yasemin Erbil, isyan etti.

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına Instagram'da sahte hesap açıldı.

"Yasmin Erbil'in ayakları" isimli sayfada, "Dünyalar güzeli Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır" açıklamasına yer verildi.

"DELİRMİŞSİNİZ"

İsyan eden Erbil Erbil, 109 takipçisi bulunan sayfanın ekran görüntüsünü, "Siz delirmişsiniz!" notuyla Instagram'dan paylaştı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Geçtiğimiz haftalarda basketbolcu Can Korkmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Yasmin Erbil, "Benim arkadaşım, haberler doğru değil. Öyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı.