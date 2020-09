Yeliz Şar'dan eski eşine sürpriz kutlama

Yeliz Şar, dün 39 yaşına giren eski eşi Tolga Güleç'in doğum gününü kutladı.

Ünlü oyuncu Tolga Güleç, dün 39 yaşına girdi. Güleç'e en özel kutlama ise eski eşi Yeliz Şar'dan geldi. Sosyal medya hesabından Güleç ile olan karelerini paylaşan Şar, eski yol arkadaşına övgüler dizdi.

"ESKİ EŞ, CAN, SIRDAŞ"

42 yaşındaki güzel oyuncu, şunları söyledi: "Eski eş, can, sırdaş, iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Her şey gönlünce olsun. Her anımda yanımdaydın. Seni en zor günlerimde yanımda buldum. Çok mutlu ol ömrün boyunca..."