Bestemsu Özdemir'den yeni kare! Oğlunu paylaşmaya doymuyor

'İnci Taneleri' dizisinin Semiramis'i başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de dünyaevine girmişti.

SARP MARCO'SU DOĞMUŞTU

Özdemir ve Görkem çifti, 17 Ocak'ta bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu. Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in, erkek çocuklarına Sarp Marco adını verdikleri öğrenilmişti.

AYNA POZU

Anne olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarına devam eden Bestemsu Özdemir, oğlu Sarp Marco ile aynı karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Anne ve oğlun pozu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"SÜRPRİZİ VAR"

Düğünde bebek iddiasıyla gündeme gelen oyuncu, “Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar” yanıtıyla geçiştirirken meslektaşı Asuman Dabak, “Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah.” sözleriyle müjdeyi vermişti.