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- Yeni gelin Jennifer Lopez'ten iddialı pozlar
Yeni gelin Jennifer Lopez'ten iddialı pozlar
Ben Affleck ile sessiz sedasız evlenen Jennifer Lopez markası için kameraya karşısına geçti.
- Haber Merkezi
- 22.07.2022 - 10:30
Eski sevgililer Ben Affleck ve Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde de sessiz sedasız evlenmişti.
Malikanede yakın çevresiyle düğün hazırlığında olan JLO işlerini de aksatmıyor.
Gelin çalışıyor
Lopez markası için kamera karşısına geçti. Lopez siyah bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. 52 yaşındaki güzel şarkıcı yıllara meydan okuyan kıvrımlarını sergileyerek yeni çıkaracağı ürünün müjdesini verdi.
Lopez'i görenler "Yeni gelin taş gibi" yorumları yaptı.