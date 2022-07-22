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    Yeni gelin Jennifer Lopez'ten iddialı pozlar

    Ben Affleck ile sessiz sedasız evlenen Jennifer Lopez markası için kameraya karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 10:30
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    Yeni gelin Jennifer Lopez'ten iddialı pozlar

    Eski sevgililer Ben Affleck ve Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde de sessiz sedasız evlenmişti.

    Malikanede yakın çevresiyle düğün hazırlığında olan JLO işlerini de aksatmıyor.

    Gelin çalışıyor

    Lopez markası için kamera karşısına geçti. Lopez siyah bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. 52 yaşındaki güzel şarkıcı yıllara meydan okuyan kıvrımlarını sergileyerek yeni çıkaracağı ürünün müjdesini verdi.

    Lopez'i görenler "Yeni gelin taş gibi" yorumları yaptı.

    Yeni gelin Jennifer Lopez ten iddialı pozlar #1

    Yeni gelin Jennifer Lopez ten iddialı pozlar #2

    Yeni gelin Jennifer Lopez ten iddialı pozlar #3

    Yeni gelin Jennifer Lopez ten iddialı pozlar #4


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