Yeni kareler yayınladı! Ebru Gündeş, maviler içinde

49 yaşındaki Ebru Gündeş, geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Dubai'de nikâh masasına oturmuştu.

Gündeş, eylül ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinden boşanma kararı aldığını açıklamıştı.

Instagram'da 7,9 milyon takipçisi bulunan Ebru Gündeş, bugün yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

"MAVİ HUYDUR BİZDE"

Mavi kazak ve pantolonla pozlar veren Gündeş, "Mavi de huydur bizde" notunu yazdı. Gündeş'in paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.