Yalova'daki komşu şiddetine İdo Tatlıses'ten tepki geldi

Yalova'da dün yaşanan komşu şiddeti, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, aralarında husumet bulunan komşular arasında çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra büyüdü ve kavgaya döndü.

KIZI YARALANDI

Kucağındaki 14 aylık kızıyla birlikte komşusu Şener E.'nin sopalı saldırısıyla darbedilen Muhammet Baca ile küçük kızı yaralandı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Baba ve bebeği hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İDO TATLISES TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olayın ardından tepki gösteren İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"Bunu yapan o... çocukları her şeyi hak ediyor. Ama bakın her şeyi" paylaşımı yapan ve iki erkek çocuğu olan İdo, videoda şöyle dedi;

"DAHA DUR DAHA BİR ŞEY OLMADI"

"Yazmışsınız ağabey attığınız hikaye ne oldu diye. Daha dur daha bir şey olmadı, tutuklandı. Daha bir şey yok. Bakanımız sormuş. Daha olacak.

"ÇOCUK KAN İÇİNDE HAYVAN"

Bir adam bana mesaj atmış, 'Bu olayı çarpıtıyor, aslını dinleyin bu olayın' bilmem ne. Oğlum sen öylesin, manyaksın. Normal değilsin. Çocuk var orada, çocuk. Bebeğin çocukla arasındaki hali. Çocuk, minik. Gördün mü resmi kan içinde çocuk, hayvan.