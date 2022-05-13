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    Yeşim Salkım'dan Melis Sezen'e destek

    Melis Sezen'e destek veren Yeşim Salkım dekolteli pozunu paylaştı
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 07:18
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 07:24
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    Yeşim Salkım'dan Melis Sezen'e destek

    MHP'li eski milletvekili Ahmet Çakar'ın Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in dekolteli elbisesiyle ilgili yaptığı yoruma tepkiler çığ gibi büyüyor.

    Hazal Kaya'nın tepkisinden sonra birçok kadın oyuncunun paylaşım yaptığı olayda en dikkat çeken isim Yeşim Salkım oldu.

    "Sütyen yok"

    Çakar'ın "Çakar'ın "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" sözleri tepki çekti" sözlerinin ardından ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'dan ilginç bir paylaşım geldi.

    "Al sana sütyen"

    Yıllar önce çekilen göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaşan Salkım "Al sana sütyen" ifadelerini kullandı.

    Yeşim Salkım dan Melis Sezen e destek #1

    Yeşim Salkım dan Melis Sezen e destek #2

    Yeşim Salkım dan Melis Sezen e destek #3

    Yeşim Salkım dan Melis Sezen e destek #4


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