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    Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay'ın doğum günün kutladı

    Geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini düğünle taçlandıran ünü çift, sosyal medya hesaplarında sık sık romantik paylaşımlara imza atıyor.
    • 30.10.2022 - 12:25
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    Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay'ın doğum günün kutladı

    Oyuncu Yıldız Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 30 Ağustos'ta dünyaevine girdi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan iki ünlü isim, romantik karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Romantik paylaşım

    2 yıldır birlikte olan çiftin nişan fotoğraflarından düğüne fotoğaflarına kadar her paylaşımları yoğun ilgi görüyor.

    Son olarak Atiksoy, 28 Ekim 1982 tarihinde dünyaya gelen eşi Berk Oktay'ın doğum gününü duygusal paylaşım ile kutladı.

    Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ın doğum günün kutladı #1

    "İyi ki aynı dünyada açtık gözümüzü"

    Birlikte olan karelerini paylaşan güzel oyuncu şu notu düştü:

    "Her ruhun bir eşi vardır derler. Eşim... Şuraya yazdığım birkaç satırdan çok daha fazlasısın. Ama adettendir artık buradan da kutlanılıyor. Rabbim’e her gün varlığın için şükrediyorum. Bana bu duyguları, aşka dair tüm güzellikleri yaşattığın için teşekkür ediyorum. İlk günden beri ilmek ilmek emek kokan bir dünya kurduk kendimize. Bizim dünyamız. Sadece biz. İnandık. Ve bugün bu gerçekleştiyse, ikimiz de çok iyi biliyoruz ki bu dünyanın başkahramanı sensin. Emeklerine. O güzel kalbine. Mucizelere. Eşsiz ruhuna. Sonsuz güce. İyi ki aynı dünyada açtık gözümüzü. Nice yaşlara ömrüm."

    Berk Oktay da duygulanıp, "Doldurdun yine gözlerimi." karşılığını verdi.

    Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ın doğum günün kutladı #2


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