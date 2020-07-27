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    Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta

    Yıldız Tilbe, sahneden Bülent Ersoy'a takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 09:45
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 09:45
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    Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam İstanbul'da sahne aldı.

    Saçlarını sarıya boyatarak imaj tazeleyen Tilbe, bir ara konsere gelenlere bacağını göstererek Bülent Ersoy'a takıldı.

    "BACAKLARIMI ÇOK BEĞENİR"

    Ünlü şarkıcı, bacağını göstererek "Bülent Ersoy bacaklarıma hasta. Bülentciğim bak açtım bugün bacaklarımı" dedi.

    Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta ViDEO

    Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta #1

    Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta #2

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