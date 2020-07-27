- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe, sahneden Bülent Ersoy'a takıldı.
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 09:45
- Güncelleme : 27.07.2020 - 09:45
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam İstanbul'da sahne aldı.
Saçlarını sarıya boyatarak imaj tazeleyen Tilbe, bir ara konsere gelenlere bacağını göstererek Bülent Ersoy'a takıldı.
"BACAKLARIMI ÇOK BEĞENİR"
Ünlü şarkıcı, bacağını göstererek "Bülent Ersoy bacaklarıma hasta. Bülentciğim bak açtım bugün bacaklarımı" dedi.
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta ViDEO