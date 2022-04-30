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    Yıldız Tilbe kaza yaptı

    İstanbul Maltepe'de şarkıcı Yıldız Tilbe'nin çarpıştığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından aracından inen Tilbe, motosikletlinin yanına gitti.
    • 30.04.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 19:34
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    Yıldız Tilbe kaza yaptı

    Öğle saatlerinde İstanbul'un Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, şarkıcı Yıldız Tilbe otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine doğru ilerleyen motosikletliyle çarpıştı.

    Çarptığı motosiketletlinin sürücü yaralandı

    Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı.

    Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tilbe'nin polis merkezine gidip ifade verdiği öğrenildi.

    Yıldız Tilbe kaza yaptı #1

    "Motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu"

    Kazayı gören Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Yıldız Tilbe olduğunu yine bilmiyordum. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Yıldız Tilbe de başında gitti. Hatta sonuna kadar da başını kolunun üstünde tuttu." dedi.

    Yıldız Tilbe kaza yaptı #2

    Yıldız Tilbe kaza yaptı #3



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