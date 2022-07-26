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    Yıldız Tilbe'den Hatay'daki köpeklerin öldürülmesine tepki

    Saldırgan köpeklerinin zehirlenmesini savunan Yıldız Tilbe, Hatay'daki yavru köpeklerin öldürülmesine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 15:31
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    Yıldız Tilbe'den Hatay'daki köpeklerin öldürülmesine tepki

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde köpek yavrularının telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Sosyal medyada birçok insan, #HataydaKatliamVar etiketi ile paylaşım yaptı.

    "Yazıklar olsun"

    Bu olay üzerine ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de durumu eleştiren bir tweet attı:

    “#HataydaKatliamVar yazıklar olsun, insanın bir kıymeti yok ki hayvanın da olsun."

    Yıldız Tilbe den Hatay daki köpeklerin öldürülmesine tepki #1

    "Köpeklere zehirli et versinler" demişti

    Yıldız Tilbe’nin daha önce sokak hayvanları hakkında söylediği sözler tekrar gündem oldu.

    Ünlü şarkıcı köpekler hakkında, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da." demişti.

    Yıldız Tilbe den Hatay daki köpeklerin öldürülmesine tepki #2


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