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    Yıldız Tilbe'nin annesi

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, ilk kez annesinin fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 07:50
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 07:50
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    Yıldız Tilbe'nin annesi

    Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıttığı fotoğrafı "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaşan şarkıcı, şimdi de annesinin fotoğrafını yayınladı.

    "ANNEM"

    Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki annesinin fotoğrafını 'Annem' notuyla paylaştı.

    Ünlü şarkıcının annesi Altun Tilbe'nin Tuncelili ve Zaza kökenli olduğu biliniyor.

    Yıldız Tilbe nin annesi #1

    Yıldız Tilbe nin annesi #2

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