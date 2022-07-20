Yüz felci geçiren Justin Bieber, turuna kaldığı yerden devam edecek

Yüz felci geçiren Justin Bieber, turuna kaldığı yerden devam edecek

Bieber, hastalığı nedeniyle ara verdiği konserlerine İtalya'dan başlamaya hazırlanıyor.

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz ay, yüz felcine yakalandığını açıklamış, durumuyla ilgili video paylaşmıştı.

Karşılaştığı durum için "korkunç fırtına" tanımlamasında bulunan 28 yaşındaki Bieber, "Ramsay Hunt Sendromu denilen sendroma yakalandım. Her gün daha iyiye gidiyorum." demişti.

Kaldığı yerden devam edecek

Bieber, hastalığı sonrası ay sonunda turuna kaldığı yerden devam edeceğiyle ilgili söylentileri doğruladı.

Pop şarkıcısı, turunun Güney Amerika, Asya ve Avustralya duraklarından önce Avrupa'ya gidecek.

İtalya'da sahne alacak

Bieber, 31 Temmuz'da İtalya'da Lucca Yaz Festivali'nde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Justin Bieber, yüz felcine yakalandı ViDEO

Ramsay Hunt Sendromu nedir

Ramsay Hunt sendromu, zona hastalığının kulaklardan birinin yakınındaki yüz sinirini etkilemesiyle ortaya çıkar.

Bu sendrom, etkilenen kulağın olduğu tarafta yüz felci ve işitme kaybına neden olabilir.