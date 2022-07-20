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- Yüz felci geçiren Justin Bieber, turuna kaldığı yerden devam edecek
Yüz felci geçiren Justin Bieber, turuna kaldığı yerden devam edecek
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 17:28
- Güncelleme : 20.07.2022 - 17:34
Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz ay, yüz felcine yakalandığını açıklamış, durumuyla ilgili video paylaşmıştı.
Karşılaştığı durum için "korkunç fırtına" tanımlamasında bulunan 28 yaşındaki Bieber, "Ramsay Hunt Sendromu denilen sendroma yakalandım. Her gün daha iyiye gidiyorum." demişti.
Kaldığı yerden devam edecek
Bieber, hastalığı sonrası ay sonunda turuna kaldığı yerden devam edeceğiyle ilgili söylentileri doğruladı.
Pop şarkıcısı, turunun Güney Amerika, Asya ve Avustralya duraklarından önce Avrupa'ya gidecek.
İtalya'da sahne alacak
Bieber, 31 Temmuz'da İtalya'da Lucca Yaz Festivali'nde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Justin Bieber, yüz felcine yakalandı ViDEO
Ramsay Hunt Sendromu nedir
Ramsay Hunt sendromu, zona hastalığının kulaklardan birinin yakınındaki yüz sinirini etkilemesiyle ortaya çıkar.
Bu sendrom, etkilenen kulağın olduğu tarafta yüz felci ve işitme kaybına neden olabilir.