Bu yıl 5'inci kez düzenlenen 'Gelin Damat Fashion Day 2021' defilesinde sunucu Zahide Yetiş, sağlık çalışanları için podyuma gelinlikle çıktı.

Gelin Damat Fashion Day 2021'in bu yıl 5'incisi düzenlendi.

İki gün boyunca Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen defileye yoğun ilgi gösterildi.

Gelinlikler tasarımları kadar podyuma çıkan mankenlerde podyumda ses getirdiler.

Defilenin sonunda ise program sunucusu Zahide Yetiş, sağlık çalışanları için gelinlikle podyuma çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN GELİNLİK GİYDİ

Ünlü modacı Pınar Bent'in defilesine, İvana Sert, Farslı model ve “2018 Best Model of The World” birincisi İman Casablanca, ile geçtiğimiz hafta Beyrut’ta düzenlenen “Miss Europe 2021” güzellik yarışmasında üçüncülük tacı giyen Duygu Çakmak’da manken olarak podyuma çıktılar.

İLK KEZ MANKEN OLARAK PODYUMA ÇIKTI

Defilenin finalinde ise ünlü TV programcısı ve sunucusu Zahide Yetiş’de gelinlik giyerek ilk kez manken olarak podyuma çıktı. Ünlü ve profesyonel mankenlere taş çıkartırcasına sürpriz şekilde podyuma çıkan Zahide Yetiş alkışlandı.

Zahide Yetiş, sağlık çalışanları için gelinlik giydi ViDEO