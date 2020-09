Zayn Malik ile Gigi Hadid'in bebeği oldu! Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik kimdir?

Ayrılıp barışan Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin bebekleri oldu. One Direction'ın eski solisti Zayn Malik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zayn Malik Müslüman mı? Zayn Malik hakkında merak edilenler...

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid ile yıllardır git gelleri olan bir ilişki süren One Direction’ın eski solisti Zayn Malik dördüncü kez barışmalarının ardında ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor.

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından kızlarını kucaklarına aldıklarını duyurdu.

25 yaşındaki model Gigi Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" dedi.

ZAYN MALİK'İN SEVGİSİ, TECRÜBELERİNDEN BÜYÜK ÇIKTI

Sevgilisi gibi heyecanını Instagram hesabından paylaşan ve kızlarının sağlığının iyi olduğunu belirten Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" dedi.

ZAYN MALİK KİMDİR?

Peki baba olan Zayn Malik kimdir, Zayn Malik kaç yaşında?

Zayn Malik, 12 Ocak 1993, Bradford, İngiltere’de doğdu. Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı, One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir.

Zayn Malik, üyesi olduğu One Direction grubundan 25 Mart 2015 tarihinde ayrılmıştır. Şu an yoluna tek başına devam etme kararı almıştır ve ilk solo şarkısı Pillowtalk’ı (28 Ocak 2016) yayınlamıştır.

Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir. 25 Mart 2016 tarihinde ilk albümü ‘Mind Of Mine’ı yayınlamıştır. Albüm Billboard 200 listesinde 1 numara olmuştur.

X-FACTOR VE ONE DİRECTİON

2010 yılında Malik X-Factor’e “Let Me Love You” şarkısıyla katıldı. Ancak Boot Camp’ta diğer grup üyeleri gibi elendi. Nicole Scherzinger onların elenemeyecek kadar yetenekli olduğunu düşündüğü için Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles ve Zayn Malik’e yarışmaya grup katagorisinde devam etmelerini tavsiye etmiştir. Beşi One Direction isimli bir grup kurarak gruplar kategorisinde yarıştılar.

On hafta sonunda finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. One Direction ile 17 single ve 5 stüdyo albümüne imza atmıştır. 2012 yılında grubun 2. stüdyo albümü Take Me Home çıkmıştır.

Grup 2013 yılının Kasım ayında 3.stüdyo albümleri olan Midnight Memories’i yayınlamıştır. Grubun resmi Facebook hesabı, Zayn Malik’in özel hayatına yoğunlaşmak istemesi nedeniyle gruptan ayrıldığını, One Direction grubunun artık yoluna 4 kişi devam edeceğini açıklamıştır.

SOLO KARİYERİ

Malik, solo hayata geçtikten sonra yaşadıklarının çok daha iyi olduğunu açıklıyor. ‘İnanılmaz disiplinli bir insan oldum. Kendimi bazı durumların içerisine itip, yapmamın gerekli olmadığı şeyleri bile yapmaya çalıştım. Ama üstesinden gelebildim. Ne olursa olsun, gülebiliyorum ve ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum.’ Malik’in ilk solo şarkısı ise ‘Pillow Talk’ dır. İlk albümünün adı ise ‘Mind Of Mine’ dır.

KİŞİSEL HAYATI

Zayn Malik'in dini de oldukça merak ediliyor. Peki, Zayn Malik Müslüman mı?

Kasım 2015’te başlayan Amerikalı model Gigi Hadid ile ilişkisi Mart 2018 itibarıyla sonlanmıştır. Zayn Malik Kasım 2018’de British Vogue dergisine verdiği röportajda hiçbir dini doktrine inanmadığını ve kendisini artık Müslüman olarak tanımlamadığını açıkladı.