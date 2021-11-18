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    Zeynep Demirel tatile doymadı

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 10:21
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    Zeynep Demirel tatile doymadı

    Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Seksenler' dizisinde rol alan ünlü isim Zeynep Sever Demirel, Antalya'ya gitti.

    TATİLE DOYMADI

    Tatilin tadını çıkaran iki çocuk annesi Demirel, sıcak havayı fırsat bilerek soluğu plajda aldı.

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in sosyal medya paylaşımları FOTO GALERİ

    FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

    Kasım ayında denize giren tescilli güzel, düzgün fiziği ile dikkat çekti. Deniz keyfi yapan ünlü isim, bikiniyle güneşlendiği sırada çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

    32 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Zeynep Demirel tatile doymadı #1Zeynep Demirel tatile doymadı #2

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