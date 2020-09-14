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    Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi

    'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile şöhreti yakalayan oyuncu, yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 16:50
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 16:50
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    Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi

    'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile adını duyuran oyuncu Zeynep Koçak, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

    Koçak, saç rengini ve modelini değiştirerek yeni bir imaja büründü.

    Oyuncu o hallerini ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösterdi.

    TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

    Koçak'ın paylaşımlarını gören bazı takipçiler yeni imajını başarılı bulurken, bazıları ise "Eski Zeynep Koçak nerede?" yorumlarında bulundu.

    Zeynep Koçak ın şaşırtan değişimi #1

    Zeynep Koçak ın şaşırtan değişimi #2

    Zeynep Koçak ın şaşırtan değişimi #3

    Zeynep Koçak ın şaşırtan değişimi #4

    Zeynep Koçak ın şaşırtan değişimi #5

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