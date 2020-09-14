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Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile şöhreti yakalayan oyuncu, yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 14.09.2020 - 16:50
- Güncelleme : 14.09.2020 - 16:50
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile adını duyuran oyuncu Zeynep Koçak, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
Koçak, saç rengini ve modelini değiştirerek yeni bir imaja büründü.
Oyuncu o hallerini ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösterdi.
TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ
Koçak'ın paylaşımlarını gören bazı takipçiler yeni imajını başarılı bulurken, bazıları ise "Eski Zeynep Koçak nerede?" yorumlarında bulundu.