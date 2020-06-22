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Zeynep Nazlı Kayı'nın form sırrı

Zeynep Nazlı Kayı'nın form sırrı

Sağlıklı yaşam için sürekli spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı form sırrını verdi.