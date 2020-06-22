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    Zeynep Nazlı Kayı'nın form sırrı

    Sağlıklı yaşam için sürekli spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı form sırrını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 07:36
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    Zeynep Nazlı Kayı'nın form sırrı

    Hacı Sabancı’nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı spor yaparken bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

    Kayı, “Nasıl formda kalıyorsunuz?” diye soran takipçilerine sırrını verdi:

    “Haftanın 6 günü spor salonundayım. TV karşısında bile bacak ve kalça hareketleri yapıyorum. Dışarıda 10 bin, evde 5 bin adım atıyorum.”

    BESLENMESİNE DE DİKKAT EDİYOR

    Zeynep Nazlı Kayı haftanın 3 günü de kereviz sapı, zencefil ve yarım limondan oluşan karışımı içiyor.

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