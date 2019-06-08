İstanbul TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile makas atarak ilerleyen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

ÇARPAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

İKİ ÇOCUĞA MEZAR OLDU

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunun 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Makas atan sürücü 4 kişinin ölümüne neden oldu VİDEO



HASTANEDE BİR ÇOCUK VE BİR ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri morga götürülürken, hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

POLİS FİRARİ SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Polis, makas atarak ilerleyen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsünün kimliğini belirledi. Emniyet güçleri, firari sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.