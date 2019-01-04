Maliye mezunu genç, koyun otlatıyor

Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü’nden 2016 yılında mezun olan Duran Bircan, bölümüyle ilgili fazla atama olmamasından dolayı kendi işini kurmaya karar verdi. Kayseri şehir merkezinde yaşayan ailesini de ikna eden Bircan, memleketi Yahyalı'nın Kirazlı köyüne göç ederek, hayvancılık yapmaya başladı.

300 KOYUN PROJESİNDEN DESTEK ALDI

Kırsal kesimde pek görülmeye alışılmamış uzun, kıvırcık saçları ve fırsat bulduğunda okuduğu kitabıyla "Mandıra filozofu" filmindeki karakteri anımsatan Bircan, üretime katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. Önceleri az sayıyla hayvancılığa başlayan Bircan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), TARSİM ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliğinin ortaklığında yürütülen 300 koyun projesinden yararlanmaya hak kazandı.

“KENDİ İŞLERİNİ KURMAYA ÇALIŞSINLAR”

Yahyalı'nın dağlarında türküler söyleyerek 300 küçükbaş hayvana çobanlık yapan Bircan, üniversiteyi bitirdikten sonra şehirden köye göçmeye karar verdiğini söyledi. Köyünde küçükbaş hayvancılık yapmaya başladığını belirten Bircan, "Bundan sonra elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Devletime nasıl katkı verebilirsem katkı yapacağım. Aslında bu ata mesleğimiz. Benim yaşıtım olan insanlar boş bir bölüm okumak yerine, kendi işlerini kurmaya çalışsınlar. Ailem beni destekledi, yoksa bu işe cesaret edemezdim. Herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok. Sabah, akşam hayvanların su ve yemlerini veriyoruz. Güzel havalarda otlatıyorum" dedi.

ÖĞRENCİ SANIYORLAR

Farklı tarzından dolayı hayvancılık yapmasına insanların şaşırdığını ifade eden Bircan, "Daha çok öğrenciyim sanıyorlar. Ya da yurt dışından gelmiş bir turist sanıyorlar. Saçlarımı önceden uzatmıştım, bir ara kestim, tekrar uzatmaya başladım" şeklinde konuştu.

Bircan, maddi imkanı olan ve doğayı seven herkese hayvancılıkla uğraşmayı tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.