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Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

Küçükyalı'da bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple hatlı minibüsünü yaktı.

İHA | 28.05.2019 - 13:16..
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Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

Maltepe’de Bağdat Caddesi üzerinde bir şahıs, kendine ait hatlı minibüsünü yakarak içinde kaldı.

Şahsın minibüsü neden yaktığı henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖRÜ ZORLUKLA DIŞARI ÇIKARDILAR

Polis ekipleri, yanan minibüsün içerisindeki şahsı zorlukla dışarı çıkardı. Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangına tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, cadde trafiğe kapatıldı.

Maltepe'de minibüs şoförü içindeyken aracını yaktı ViDEO

Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

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