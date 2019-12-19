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Maltepe'de otomobil bahçeye uçtu

Asfalt yama kamyonunun çarptığı otomobil 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü, faciadan dönülen yerde 5 dakika önce çocuklar oyun oynuyordu.

İHA | 19.12.2019 - 09:22..
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İstanbul Maltepe'de, asfalt yama aracı yokuş yukarı giderken, lastiklerinin eski olması sebebiyle yolda tıkandı, ardından geri geri giderek park halindeki otomobile çaptı.

OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU

Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üstünden evin bahçesine düştüğü öğrenildi. Aracın düştüğü yerde 5 dakika önce çocukların oyun oynadığı öğrenildi.

OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR 5 DAKİKA İLE KURTULDU

O esnada bahçede oynayan çocukların bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Ercan Topal aracı 2 hafta önce eşine hediye aldığını belirterek, “Ben işteydim beni aradıklarında araç düşmüş dediler. Araç buradan yukarıya manevra yapmış yani çıkamamış yukarı, lastikleri eski. Aşağı doğru kaydığında otoparktaki duran araca vurmuş ters çevirmiş. 5 - 10 dakika öncede orada çocuklar vardı. Sınıf bizde kahvaltıya misafirdi. Çocuklar çıkmış işte Allah’tan cana bir şey olmamış.” diye konuştu.

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