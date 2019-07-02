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Manisa’da bir aileyi yok eden kaza kamerada

Tıra arkadan çarpan otomobildeki genç çift ve bebekleri yaşamını yitirdi.

İHA | 02.07.2019 - 20:57..
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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde sabah saatlerinde Cumali Yarıcı'nın kullandığı otomobil yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın sonucu hurdaya dönen araçta Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, genç çiftin kızları Ziynet Yarıcı (8) ve H.Y. ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç çift ve bebekleri kazada can verdi VİDEO

Hastanede kalbi bir kez duran ve yeniden hayata döndürülen 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Ziynet hayatını kaybetti.

ÖLEN ANNE İKİZ BEBEKLERE HAMİLEYDİ

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Hicran Yarıcı’nın 15 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı. Durumu öğrenen yakınlarının acısı ikiye katlanırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir aileyi yok eden feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritten hızla gelen Cumali Yarıcı yönetimindeki otomobil, önünde park halindeki tırı fark edip manevra yapmaya çalışıyor ancak, otomobilin arka kısmının tırın dorsesine çarptığı görülüyor.

Manisa’da bir aileyi yok eden kaza kamerada

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