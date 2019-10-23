Manisa'da bir kadın eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

Karacali Mahallesinde yaşayan 37 yaşındaki S.V., evde ölü bulundu.

BALDIZI GÖZALTINA ALDILAR

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, alınan ihbardan sonra harekete geçti. Ekipler, S.V.’nin baldızı olan 24 yaşındaki M.H.’yi gözaltına aldı.

TARIM İLACI ENJEKTE ETTİ

Genç kadının, gece geç saatlerde eve gelen ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü S.V.’yi, tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü belirlendi.

S.V.’nin cenazesi incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, eniştesini öldürdüğü iddia edilen M.H.’nin ilk ifadesinde; S.V.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ses çıkarması halinde babasını da öldüreceğini söylediği belirtildi.

"ÇOK SİNİRLİSİN"

Evlerinin yanında bulunan besihaneye giderek, hayvanlarda kullandıkları şırıngaya tarım ilacı koyduğunu ve S.V.’ye "Çok sinirlisin, bu sakinleştirici bir ilaç. Ben de kullanıyorum." diyerek enjekte ettiğini ifade eden M.H.’nin, olayı zor durumda kaldı için yaptığını ve çok pişman olduğunu söylediği kaydedildi.