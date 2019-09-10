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Manisa'da tepkiler yüzünden tabela kaldırıldı

Gelen tepkiler üzerine ‘Muhammet’ isimli lokantanın tabelası, belediyenin zabıta ekipleri tarafından indirildi.

İHA | 10.09.2019 - 11:50..
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Kendisine ait Twitter hesabından lokantaya ‘Muhamm-et’ isminin verilmesini eleştiren ünlü televizyon programcısı Bekir Develi’nin paylaşımı, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

ZABITA EKİPLERİ TABELAYI İNDİRDİ

Binlerce vatandaşın tepki göstermesi ile hareket geçen Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde lokantayı denetledi. Yapılan incelemelerin ardından, ‘Muhamm-et’ isminin yer aldığı tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi. Kendi isminin Muhammet olmasından dolayı lokantaya Muhammet ismini verdiğini ifade eden lokanta sahibi Muhammet Kurnaz, önceki yıllarda Nil Lokantası olarak hizmet verdiklerini, 3 yıl önce iş yerinde yapılan tadilat çalışmalarının ardından isim değişikliği yaptıklarını söyledi.

Manisa'da tepkiler yüzünden tabela kaldırıldı

LOKANTADA KENDİ İSMİNİ KULLANDI

Hiçbir kötü düşünce gözetmeden kendi ismini lokanta ismi olarak kullandığını ifade eden Kurnaz, babası ile birlikte işlettiği lokantanın 18 yıldır aynı iş yerinde hizmet verdiğini söyledi.

Manisa'da tepkiler yüzünden tabela kaldırıldı

Manisa'da tepkiler yüzünden tabela kaldırıldı

Manisa'da tepkiler yüzünden tabela kaldırıldı

Manisa'da tepkiler yüzünden tabela kaldırıldı

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