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Marin: Fin vatandaşı DEAŞ'lı çocukları geri getireceğim

Finlandiya'nın yeni lideri Marin, Suriye'deki DEAŞ'lı Finlandiyalıların çocuklarını en kısa zamanda getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 21:18..
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Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin denetimindeki El Hol kampında bulunan DEAŞ’lıların Avrupa’dan giden aileleri ve çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi tartışmaları devam ederken Finlandiya’nın yeni seçilen başbakanı Marin konuya ilişkin bir açıklamaya yaptı.

"ÇOCUKLARIN ÇIKARLARINI KORUYACAĞIM"

Yeni kurulan koalisyonda bu konuyla ilgili anlaşmazlıkları gidermek için her davanın ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini belirten Marin, "Yetkililerin amacı, her koşulda çocukların çıkarlarını korumaktır" diyerek, bazı annelerin de iade edilmesine açık kapı bıraktı. Ancak Marin, "Kendi isteğiyle bölgeye giden yetişkinlere yardım etme konusunda herhangi bir zorunluluk yok" diye ekledi.

Marin: Fin vatandaşı DEAŞ'lı çocukları geri getireceğim

30 FİNLANDİYALI ÇOCUK VAR

Finlandiya basınına göre El Hol Kampı'nda 11 Finlandiyalı kadın ve 30 çocuk yaşıyor.

Marin liderliğinde kurulan koalisyonda yer alan Merkez Parti, DEAŞ'lıların eşlerinin geri getirilmesine karşı çıkarken çocukların getir getirilmesini destekliyor.

MERKEZ PARTİ ENDİŞELİ

Merkez Parti, DEAŞ'lıların ailelerini geri getirmenin ülkenin güvenliğini tehlikeye atacağını söyleyen aşırı sağcı Gerçek Finler partisinin oylarının yükselmesinden endişe ediyor.

Finlandya hükümetinin bugün bu konuda parlamentoya bilgi vermesi bekleniyor.

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