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Mark Twain’in daha önce yayınlanmamış çocuk kitabı ilk kez Türkçede

Mark Twan’in “Prens Oleomargarin’in Aşırılması” adlı romanı, 9 ve üstü yaş grubu çocuklara hitap ediyor…

Özel İçerik | 19.03.2019 - 14:54..
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Prens Oleomargarinin Aşırılması

Mark Twain, Amerikan Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından... Babasının çiftçi olmasından sebep doğayı ve içinde barındırdığı her canlıyı yakından gözlemleme şansı bulan Twain, hayal gücü ile harmanladığı pek çok eser verdi. İlki 1976’da yayımlanan “Tom Sawyer’in Serüvenleri” oldu. Ardından gelen “Mississippi’de Hayat” ve “Huckleberry Finn’in Serüvenleri” ile birlikte bu üçleme Twain’in başyapıtı olarak kabul görmüştü…

Günümüze geldiğimizde ise, Twain’in arşivlerinden keşfedilmiş bir çocuk kitabı taslağı söz konusuydu ve o kitap, şimdi Türkçede…

Mark Twain’in daha önce yayınlanmamış çocuk kitabı ilk kez Türkçede

(Mark Twain)

HAZIRLIK SÜRECİ

“Prens Oleomargarin’in Aşırılması”, Twain’in arşivleri arasından keşfedildiğinde bir taslaktı ve onu, “Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün” ile 2011’de “Caldecott Ödülü”ne layık görülen yazarı ve çizeri Philiph ve Erin Stead çifti tamamladı. Nihayet bir çocuk kitabına dönüşen bu eser, Türkçeye de Kutluhan Kutlu tarafından kazandırıldı.

Mark Twain’in daha önce yayınlanmamış çocuk kitabı ilk kez Türkçede

(Philiph ve Erin Stead)

PRENS OLEOMARGARİN’İN AŞIRILMASI

Twain’in kaleminden dökülen yarım kalmış hikayenin hikayesi şöyleydi: 1879’da akşamlardan birinde Twain, küçük kızlarıyla oturuyordu. Sonra kızlar, babalarından kendilerine bir hikaye anlatmasını istedi. Onlar heyecanla ne dinleyeceklerini beklerken, Twain bir dergide gözüne ilişen resimden yola çıkara bir fakir çocuğun hikayesini anlattı kızlarına. Adı Johnny olan bu çocuk, elinde sihirli tohumları ile kendini kaçırılmış bir prensi kurtarmakla görevlendirilmiş bulmuştu…

Hikaye böyle başlamış ve gelişmişti. Daha sonra Twain, bu hikayeyi not aldı. Ancak hikaye yarım kalmıştı; devamını getirmek ise, yıllar yıllar sonra Stead çiftine kaldı. California Üniversitesi’nde bulunan Mark Twain arşivlerinde keşfedilen bu yarım kalmış hikaye için Stead çifti, acaba devam etseydi nasıl bir şey çıkardı diye düşündüğü hikayeyi tamamlamak istemişti. Philiph Stead’in tamamladığı hikaye için Erin Stead de, oyma, mürekkep ve karakalem gibi tekniklerle eğlenceli resimler çizdi…

Bu yarım kalmış hikayeden, iyilik ve cesaret üzerine, zamanın ötesine uzanan bir çocuk kitabı çıktı. Her ne kadar çocuk kitabı olarak kabul görse de, Twain’in kaleminden dökülen bu öykünün her yaştan okura tesir edeceği muhakkak…

Mark Twain’in daha önce yayınlanmamış çocuk kitabı ilk kez Türkçede

Prens Oleomargarin’in Aşırılması

Mark Twain

Haz.: Philip Stead

Çizer: Erin Stead

Çev.: Kutluhan Kutlu

Can Çocuk Yay.

S.: 152

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*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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