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Mars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyor

Bilim insanları, Mars'taki oksijen seviyesindeki artış ve azalışların kaynağını araştırıyor.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 15:03..
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta Gale kraterinde keşifte bulunan, otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot olan Curiosity, 2012 yılından bu yana kızıl gezegendeki faaliyetlerine devam ediyor.

ATMOSFERDEKİ GAZ ORANLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Curiosity, şu anda Gale Krateri etrafındaki yolculuğuna devam ediyor. Araç, bu yolculuk sırasında Mars atmosferinde yüzde 95 oranında karbondioksit, yüzde 2,6 azot, 0,16 oksijen ve yüzde 0,06 karbonmonoksit tespit etti.

oksijen

OKSİJEN SEVİYESİNDEĞİ DEĞİŞİM ARAŞTIRILIYOR

Oksijen haricindeki diğer gazlar, tahmin edildiği gibi mevsimlere göre az da olsa değişiklik gösteriyor. Ancak Mars'taki oksijen gazı, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yüzde 30'a varan artışlar gösteriyor.

Değişen oksijen seviyeleri ise bilim insanlarını oldukça şaşırtıyor.  Bu oksijen değerlerinin doğru olduğuna inanamayan araştırmacılar, Curiosity aracındaki analiz cihazının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etti.

Karbondioksit moleküllerinin parçalanıp oksijene dönüşebileceği fikri üzerinde de duran araştırmacılar, herhangi bir sonuç elde edemedi.

curiosity

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde çalışan bilim insanı Melissa Trainer, ''Mars'taki oksijen seviyesindeki büyük değişimin kaynağını araştırıyoruz. Oksijenin sürekli değişmesi, bu durumun atmosferle ilgili olmadığını gösteriyor. Bunun nedeni, henüz hesaba katmadığımız bir kaynak olabilir.'' ifadelerini kullandı.

METAN GAZININ KAYNAĞI DA AÇIKLANAMIYOR

Curiosity, daha önce Mars'ta yaptığı incelemelerde, metan gazının bazı mevsimlerde yüzde 60 arttığını tespit etmiş, ancak bilim insanları bu duruma neyin sebep olduğunu açıklayamamıştı.

mars

Metan ve oksijen gazları, biyolojik olarak üretilebilse de su ve kayalardan da elde edilebiliyor. Bu nedenle bu gazların varlığı, Mars'ta yaşam olduğu anlamına gelmiyor. Curiosity, şimdilik bu gazların yalnızca seviyesini ölçebiliyor, kaynağı hakkında herhangi bir veri elde edemiyor.

Bu nedenle Mars'taki oksijen ve metan gazlarının kaynağı, önümüzdeki yıllarda da bilim insanlarının en çok merak ettiği konuların başında gelecek.

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Mars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyor

Mars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyor

Mars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyor

Mars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyor

Mars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyor

Mars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyorMars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyor

Mars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyor

Mars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyor

Mars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyorMars'taki oksijen seviyesi bilim insanlarını şaşırtıyor

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