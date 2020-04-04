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Maryland'de 5 bebekte koronavirüs çıktı

ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip koronavirüse rastlandığı açıklandı.

AA |
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Maryland'de 5 bebekte koronavirüs çıktı

Maryland Valisi Larry Hogan yaptığı günlük basın toplantısında, eyaletteki 1 yaşından küçük 5 bebeğin Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.

"HASTALIK AYIRMIYOR"

Bebeklerin en küçüğünün henüz 1 aylık olduğuna işaret eden Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Maryland'de 5 bebekte koronavirüs çıktı

VAKA SAYILARI

Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 42 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin Kovid-19 salgının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Maryland'de 5 bebekte koronavirüs çıktı

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