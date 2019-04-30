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Mavi bayrak nedir

Mavi bayrak; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliğini önde tutan işletmelere verilir.

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Kar amacı gütmeyen Mavi Bayrak; FEE (Foundation for Environmental Education-Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) tarafından başlatılan ve yürütülür.

Avrupa Topluluğu, kendi ülkelerinde yüzme için kullanılacak göl ve deniz suları için gerekli su kalitelerini belirler. Bunun yanı sıra yol gösterici ve uyulması zorunlu hükümler de ortaya koymuştur.

İLK FRANSA'DA BAŞLATILDI

Genellikle plajlar ve marinalar için verilir. İlk olarak 1985 yılında Fransa'da başlatıldı.

Mavi bayrak nedir

BAZI KRİTERLER MEVCUT

- Yüzme amacıyla kullanılan suyun temizliği

- Çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi

- Plaj düzenini ve emniyetinin sağlanmış olması

- Çevre yönetimi

- Cankurtaran ve gerekli malzemeler plajda bulunmalı

Plajların ve marinaların Mavi Bayrak alabilmesi gibi bu tarz birçok kriteri yerine getirmesi gerekiyor.

Mavi bayrak nedir

TÜRKİYE'DE MAVİ BAYRAK ÇOK SAYIDAKİ PLAJLARDA VAR

Türkiye'de birçok plajda Mavi Bayrak bulunuyor. Bunlar; İzmir (Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Menderes, Seferihisar), İstanbul (Uzunkum, Ayazma, Ağlayankaya, Şile), Balıkesir (Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç), Aydın (Didim, Kuşadaası), Çanakkale (Ayvacık, Gökçeada, Biga, Merkez, Antalya, Muğla bunlardan birkaçı olarak göze çarpıyor.

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