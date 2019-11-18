Meclis'te vergi düzenlemesi mesaisi

Genel Kurul'da bu hafta, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

YENİ VERGİLER GELİYOR

Teklife göre, dijital hizmet vergisi ve konaklama vergisi adı altında yeni vergiler yürürlüğe girecek. Dijital hizmet vergisinin oranı yüzde 7,5, konaklama vergisinin oranı ise yüzde 2 olacak.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer hizmetler, konaklama vergisine tabi olacak.

Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde birden, binde ikiye çıkarılacak. Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek, üst dilim yüzde 40 olacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler, yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'ten, yüzde 20'ye çıkarılacak. Sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama yürürlükten kaldırılacak.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabi olacak. Tapu harcına ilişkin, emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş bir değer bulunması durumunda, bu değerden az olmamak kaydıyla devir ve iktisap bedeli alınacak.

KOMİSYONLAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek.

Komisyon'da yarın Dışişleri Bakanlığı, 19 Kasım Salı günü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 20 Kasım Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı, 21 Kasım Perşembe Günü Milli Savunma Bakanlığı, 22 Kasım Cuma günü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.

Dilekçe Komisyonu, çarşamba günkü toplantısında "27. Yasama Dönemi Dilekçe Komisyonu Faaliyetleri"ni görüşecek.