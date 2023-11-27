100.000 TL'lik soru gündem oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran soru Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 100.000 TL'lik soru sosyal medyayı salladı. İşte kafa karıştıran o soru..

ensonhaber.com

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bazı sorular sosyal medyada gündem oluyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışması dün akşam 1069. bölümü ile ekranlara geldi.

Yarışmanın 26 Kasım Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde sorulan bir soru geceye damgasını vurdu.

Sosyal medyada uzun süre gündem olan sorunun doğru cevabı merak uyandırdı.

Yarışmanın izleyicileri ise sorunun cevabını merak ettiler. Kısa sürede sosyal medyada gündeme oturan soru için binlerce yorum yapıldı.

İşte, Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan 100.000 TL'lik o soru.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması "KPSS" olan sınavın tam adı nedir?

A) Kamu Personel Seçme Sınavı

B) Kamuya Personel Seçme Sınavı

C) Kamuda Personel Seçme Sınavı

D) Kamu Personeli Seçme Sınavı

Yarışmacı bu soruya "D" cevabını vererek programa veda etti.

Bu sorunun doğru cevabı "A" şıkkı 'Kamu Personel Seçme Sınavı' olacaktı.