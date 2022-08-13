13 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Cumartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 13 Ağustos TV yayın akışları...

Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

13 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

ATV yayın akışı

07:00 Mutlu Aile Defteri

08:55 Sadık Dostum

10:50 Oflu Hoca Trakya'da

12:40 Gül Masalı

14:15 Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı

18:40 ATV Ana Haber

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2

KANAL D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Dört Köşe

15:15 Seversin

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV yayın akışı

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film

09:30 Yüksek Sosyete

10:45 Ah Nerede

13:45 Duy Beni

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Hayat Sevince Güzel

18:45 Star Ana Haber

20:00 İbo SHOW

FOX TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:15 Tozluyaka

15:00 Kazanan Restoran

16:00 İyilik

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kanlı Nigar

TRT 1 yayın akışı

05:30 Kalk Gidelim

08:45 Bu Toprağın Sesi

09:30 Şefin Sağlıklı Masası

10:30 Rafadan Tayfa Dehliz Macersı

12:25 Mükemmel Eşleşme

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Mükemmel Eşleşme

TV 8 yayın akışı

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:15 Yerli Sinema

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

SHOW TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show