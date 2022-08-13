Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
442.525
2.61%
BTXN Coin
6.83
-7.57%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    13 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 13 Ağustos TV yayın akışları...
    • 13.08.2022 - 08:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    13 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    13 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    07:00 Mutlu Aile Defteri

    08:55 Sadık Dostum

    10:50 Oflu Hoca Trakya'da

    12:40 Gül Masalı

    14:15 Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2

    KANAL D yayın akışı

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Dört Köşe

    15:15 Seversin

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    STAR TV yayın akışı

    08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

    09:00 Çizgi Film

    09:30 Yüksek Sosyete

    10:45 Ah Nerede

    13:45 Duy Beni

    16:30 En Güzel Bölüm

    16:45 Hayat Sevince Güzel

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 İbo SHOW

    FOX TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Kamera Arkası

    12:15 Tozluyaka

    15:00 Kazanan Restoran

    16:00 İyilik

    19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Kanlı Nigar

    TRT 1 yayın akışı

    05:30 Kalk Gidelim

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    09:30 Şefin Sağlıklı Masası

    10:30 Rafadan Tayfa Dehliz Macersı

    12:25 Mükemmel Eşleşme

    15:30 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Mükemmel Eşleşme

    TV 8 yayın akışı

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    09:45 Süper 1 Takım

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:45 Gazete Magazin

    13:15 MasterChef Türkiye

    15:15 Yerli Sinema

    17:30 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    SHOW TV yayın akışı

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show


    İlginizi Çekebilir

    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha yola çıktı
    Gündem

    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha yola çıktı

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!

    5 yaşındaki kızın bileği havuz borusuna sıkıştı
    3. Sayfa

    5 yaşındaki kızın bileği havuz borusuna sıkıştı

    Görüş Bildir