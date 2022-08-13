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- 13 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
13 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 13.08.2022 - 08:35
Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
13 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
07:00 Mutlu Aile Defteri
08:55 Sadık Dostum
10:50 Oflu Hoca Trakya'da
12:40 Gül Masalı
14:15 Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2
KANAL D yayın akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Dört Köşe
15:15 Seversin
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV yayın akışı
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film
09:30 Yüksek Sosyete
10:45 Ah Nerede
13:45 Duy Beni
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Hayat Sevince Güzel
18:45 Star Ana Haber
20:00 İbo SHOW
FOX TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:15 Tozluyaka
15:00 Kazanan Restoran
16:00 İyilik
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kanlı Nigar
TRT 1 yayın akışı
05:30 Kalk Gidelim
08:45 Bu Toprağın Sesi
09:30 Şefin Sağlıklı Masası
10:30 Rafadan Tayfa Dehliz Macersı
12:25 Mükemmel Eşleşme
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
TV 8 yayın akışı
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:15 Yerli Sinema
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
SHOW TV yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show