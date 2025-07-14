13 Temmuz reyting sonuçları: Chelsea'nin galibiyeti reytingleri devirdi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 TEMMUZ PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. sırada “Chelsea–Paris Saint Germain FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması”, 2. sırada “Masterchef Türkiye”, 3. sırada ise “Kupa Saati” yer aldı.

AB kategorisinde 1. sırada “Chelsea–Paris Saint Germain FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması”, 2. sırada “Kupa Saati”, 3. sırada ise “Masterchef Türkiye” dizisi yer aldı.

ABC kategorisinde 1. sırada “Chelsea–Paris Saint Germain FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması”, 2. sırada “Kupa Saati”, 3. sırada “Masterchef Türkiye” yer aldı.