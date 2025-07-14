14 Temmuz 2025 TV yayın akışları! Bugün TV'de: Kanal D, Show, ATV, NOW, TRT 1, TV8... TV kanallarında bugün yayınlanacak olan programlar belli oldu. İzleyicilerin merak ettiği 14 Temmuz Pazartesi yayın akışları haberimizde...

Yeni haftada ekranlarda da yeni bir heyecan oluşuyor... Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor. TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor. 14 Temmuz Pazartesi günü kanallarda neler var neler yok belli oldu. ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde... ATV yayın akışı 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Kader Oyunları 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17.00 Oflu Hoca’nın Şifresi 19.00 ATV Ana Haber 20.00 Aile Saadeti



Kanal D 09.30 Yaprak Dökümü 13.00 Magazin D Yaz 14.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16.00 Aşk-ı Memnu 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Turnike 23.15 Kuralsız Sokaklar



Star TV 09.00 Ada Masalı 11.00 Ateşböceği 13.30 Kiralık Aşk 16.15 Erkenci Kuş 19.00 Star Haber 20.00 Şekerpare 22.00 Berlin Kaplanı NOW TV 08:30 Çalar Saat 10.00 Yasak Elma 12.45 Sen Çal Kapımı 15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 16.30 Karagül 19.00 Now Ana Haber 20.00 Recep İvedik 22.15 Hababam Sınıfı Askerde



TRT 1 08.45 Kod Adı Kırlangıç 10.05 Kasaba Doktoru 13.00 Seksenler 14.10 Teşkilat 17.45 Kim Gitsin? 19.00 Ana Haber 20.00 Gönül Dağı Show TV 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12.00 Bahar 15.00 Kızılcık Şerbeti 18.25 Show Ana Haber 20.00 Aile Arasında 22.45 En Büyük Şaban



TV8 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık 08.30 Oynat Bakalım 09.30 Gazete Magazin Yaz 14.00 MasterChef Türkiye 20.00 MasterChef Türkiye Medya Haberleri TRT'ye atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

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