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14 Temmuz 2025 TV yayın akışları! Bugün TV'de: Kanal D, Show, ATV, NOW, TRT 1, TV8...

TV kanallarında bugün yayınlanacak olan programlar belli oldu. İzleyicilerin merak ettiği 14 Temmuz Pazartesi yayın akışları haberimizde...

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 09:15
14 Temmuz 2025 TV yayın akışları! Bugün TV'de: Kanal D, Show, ATV, NOW, TRT 1, TV8...

Yeni haftada ekranlarda da yeni bir heyecan oluşuyor...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

14 Temmuz Pazartesi günü kanallarda neler var neler yok belli oldu.

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Oflu Hoca’nın Şifresi

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

Kanal D

09.30 Yaprak Dökümü

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Turnike

23.15 Kuralsız Sokaklar

Star TV

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Şekerpare

22.00 Berlin Kaplanı

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik

22.15 Hababam Sınıfı Askerde

TRT 1

08.45 Kod Adı Kırlangıç

10.05 Kasaba Doktoru

13.00 Seksenler

14.10 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

Show TV

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Aile Arasında

22.45 En Büyük Şaban

TV8

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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