16 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Milli maç sıralamayı değiştirdi: İşte zirvenin sahibi... 16 Haziran 2023 Cuma günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve milli maç ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 Haziran Cuma reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Letonya-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Eleme Karşılaşması”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Ateş Kuşları”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Letonya-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Eleme Karşılaşması”, 2.sırada “Ateş Kuşları”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.