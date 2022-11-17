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    16 Kasım 2022 Çarşamba reyting yarışı sona erdi! İşte zirvenin sahibi...

    16 Kasım 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 17.11.2022 - 12:16
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    16 Kasım 2022 Çarşamba reyting yarışı sona erdi! İşte zirvenin sahibi...

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    Dün akşam, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...

    16 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Türkiye İskoçya hazırlık maçı, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Türkiye İskoçya hazırlık maçı, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Türkiye İskoçya hazırlık maçı, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    16 Kasım 2022 Çarşamba reyting yarışı sona erdi! İşte zirvenin sahibi... #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. KURULUS OSMAN           ATV
    2. TURKIYE-ISKOCYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI              TRT 1
    3. ESRA EROL'DA   ATV
    4. KURULUS OSMAN (OZET)             ATV
    5. ATV ANA HABER               ATV
    6. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    7. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    8. O KIZ     KANAL D
    9. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    10. SHOW ANA HABER          SHOW TV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. TURKIYE-ISKOCYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI              TRT 1
    2. KURULUS OSMAN           ATV
    3. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    4. ESRA EROL'DA   ATV
    5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    6. ATV ANA HABER               ATV
    7. O KIZ     KANAL D
    8. KURULUS OSMAN (OZET)             ATV
    9. O KIZ (OZET)       KANAL D
    10. KANAL D ANA HABER      KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. TURKIYE-ISKOCYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI              TRT 1
    2. KURULUS OSMAN           ATV
    3. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    4. ESRA EROL'DA   ATV
    5. ATV ANA HABER               ATV
    6. KURULUS OSMAN (OZET)             ATV
    7. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    8. O KIZ     KANAL D
    9. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    10. TUZAK   TV8

    16 Kasım 2022 Çarşamba reyting yarışı sona erdi! İşte zirvenin sahibi... #2


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