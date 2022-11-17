- Haberler
- Medya Haberleri
- 16 Kasım 2022 Çarşamba reyting yarışı sona erdi! İşte zirvenin sahibi...
16 Kasım 2022 Çarşamba reyting yarışı sona erdi! İşte zirvenin sahibi...
- 17.11.2022 - 12:16
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...
16 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Türkiye İskoçya hazırlık maçı, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Türkiye İskoçya hazırlık maçı, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Türkiye İskoçya hazırlık maçı, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- KURULUS OSMAN ATV
- TURKIYE-ISKOCYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT 1
- ESRA EROL'DA ATV
- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
- ATV ANA HABER ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- O KIZ KANAL D
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- SHOW ANA HABER SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
- TURKIYE-ISKOCYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT 1
- KURULUS OSMAN ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ESRA EROL'DA ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- ATV ANA HABER ATV
- O KIZ KANAL D
- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
- O KIZ (OZET) KANAL D
- KANAL D ANA HABER KANAL D
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
- TURKIYE-ISKOCYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT 1
- KURULUS OSMAN ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ESRA EROL'DA ATV
- ATV ANA HABER ATV
- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- O KIZ KANAL D
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- TUZAK TV8