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16 Kasım 2022 Çarşamba reyting yarışı sona erdi! İşte zirvenin sahibi...

16 Kasım 2022 Çarşamba reyting yarışı sona erdi! İşte zirvenin sahibi...

16 Kasım 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...