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- 16 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Kumandayı eline alanlar, TV'de neler var diye bakıyor. Peki 16 Kasım Çarşamba televizyonda neler, hangi diziler var? İşte günün TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 16.11.2022 - 08:52
TV yayın akışları, televizyon tutkunları tarafından her gün düzenli olarak kontrol ediliyor.
Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
16 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Kanal D’de O kız, Fox TV’de Bir Peri Masalı, Star TV’de Gecenin Ucunda, Show TV’de Hayat Bugün, ATV’de Kuruluş Osman, TV8’de ise Tuzak isimli dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıkıyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
16 Kasım Çarşamba televizyonda neler var?
Atv yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 O Kız
- 00:15 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak İle Fidan
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
Fox TV yayın akışı
- 10:00 Ekonomi Arası
- 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Bir Peri Masalı
- 23:15 Darmaduman
Trt1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:35 Yürek Çıkmazı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Milli Takım Hazırlık Maçı: Türkiye-İskoçya
- 22:00 3’te 3
- 00:00 Yürek Çıkmazı
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Hayat Bugün
- 00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
Tv8 yayın akışı
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Doya Doya Moda
- 12:45 Canım Annem
- 14:00 Yazgı
- 15:00 Kadere Karşı
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Tuzak
- 00:15 Tuzak