16 Nisan 2026 yayın akışları: Bugün TV'dekiler

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle dün akşam bazı dizilerin yeni bölümleri ertelenmiş, yerlerine tekrar bölümler veya özel yayınlar getirilmişti. 16 Nisan Perşembe gününe dair yayın akışları da merak edildi. İşte, bugünkü yapımlar ve iptal olanlar...
İki ilimizde yaşanan okul saldırısı sonrası Türkiye yasa boğulmuş, TV yayın akışları da bu durumdan etkilenmişti.
Dünkü dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi, izleyicileri "bugün TV'de neler var" sorusuna yöneltti.
16 Nisan 2026 yayın akışında nelerin yer aldığı merak edilirken kanal kanal belli oldu.
Bugün TV'deki yapımları sizler için derledik.
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
Star TV
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
NOW TV
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
TRT 1
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Özel Ekip 2
23.00 Ölümcül Sular
Show TV
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Delikanlı
22.45 Güldür Güldür Show
TV8
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026