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16 Temmuz 2025 yayın akışları: İşte ekranlarda bugün...

Hafta ortasında ekranda yer alacak olan yapımlar, kanallarına ve saatlerine göre belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 16 Temmuz 2025 TV yayın akışları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
16.07.2025 09:12
16 Temmuz 2025 yayın akışları: İşte ekranlarda bugün...

Çarşamba günü boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.

Bu akşam, dizi, film ve yarışma programları seyircilere seyir zevki yaşatacak.

Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 16 Temmuz kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Yok Artık 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cash Out 2

22:20 Aile Saadeti

Kanal D yayın akışı

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Triyas Dünyası

Star TV yayın akışı

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

Show TV

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hükümet Kadın

22:15 Şabaniye

TRT 1 yayın akışı

09:20 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:05 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

22:45 Son Sefer

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

14:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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