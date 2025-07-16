16 Temmuz 2025 yayın akışları: İşte ekranlarda bugün... Hafta ortasında ekranda yer alacak olan yapımlar, kanallarına ve saatlerine göre belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 16 Temmuz 2025 TV yayın akışları...

Çarşamba günü boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak. Bu akşam, dizi, film ve yarışma programları seyircilere seyir zevki yaşatacak. Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 16 Temmuz kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Yok Artık 2 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Cash Out 2 22:20 Aile Saadeti



Kanal D yayın akışı 07:00 Kavak Yelleri 11:00 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Password 23:15 Triyas Dünyası



Star TV yayın akışı 09:00 Ada Masalı 11:00 Ateşböceği 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Yol Arkadaşım NOW TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz



Show TV 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Hükümet Kadın 22:15 Şabaniye



TRT 1 yayın akışı 09:20 Kod Adı Kırlangıç 10:30 Kasaba Doktoru 13:00 Seksenler 14:05 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Gönül Dağı 22:45 Son Sefer



TV8 yayın akışı 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Gazete Magazin Yaz 14:00 MasterChef Türkiye 20:00 MasterChef Türkiye Medya Haberleri Simge Sağın bikinili pozlarıyla olay yarattı! İşte o kareler...

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