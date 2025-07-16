16 Temmuz 2025 yayın akışları: İşte ekranlarda bugün...

Çarşamba günü boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.
Bu akşam, dizi, film ve yarışma programları seyircilere seyir zevki yaşatacak.
Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 16 Temmuz kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Yok Artık 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cash Out 2
22:20 Aile Saadeti
Kanal D yayın akışı
07:00 Kavak Yelleri
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Triyas Dünyası
Star TV yayın akışı
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
Show TV
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın
22:15 Şabaniye
TRT 1 yayın akışı
09:20 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:05 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
22:45 Son Sefer
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
14:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye