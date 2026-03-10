Taşacak Bu Deniz 21. bölüm 2. fragman: Esme ve Hicran yüzleşmesi kanlı bitecek

Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 21. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Karadeniz’in sert ve duygusal atmosferinde geçen dizi, yeni bölümde yaşanacak gelişmelerle yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

İso ile Fadime arasındaki yakınlaşma, Eleni hakkındaki sırların açığa çıkması hikayedeki gerilimi daha da artıracak.

Yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak uyandırdı.

ESME HİCRAN’LA YÜZLEŞİYOR

Hicran ile Eleni arasındaki yakınlığa daha fazla sessiz kalamayan Esme, sonunda Hicran’ın karşısına çıkarak hesap sormaya karar verecek.

Yaşanan arbedeyle tezgahın üstünde bulunan bıçak Hicran’a denk gelecek.

Yaşananlara gözleriyle tanık olan Eleni’nin vereceği tepki ise merak konusu.

İşte Taşacak Bu Deniz 21. Bölüm 2. Fragman: