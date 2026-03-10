Kızılcık Şerbeti 129. bölüm 2. fragmanı: Bir ayrılık daha "Beni affet"

Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık şerbeti, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Bu hafta gerilim zirveye çıkıyor. Emir'in intihar sahnesi ekranlara damga vurdu. Peki, diziden ayrılacak mı? İşte Kızılcık Şerbeti 129. bölüm 2. fragman...
Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölümüyle çok konuşuldu.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç’un başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı da izleyiciyle buluştu.
Fragmanda yer alan çarpıcı sahneler, özellikle Emir’in akıbetine dair soru işaretlerini artırdı.
Peki, yeni bölümde neler olacak? Emir intihar mı ediyor?
EMİR'E NE OLACAK?
Dizinin yeni bölümünde Elif'in yaptıkları evdekilerin sabrını zorlayacak. Abdullah, Elif'e ayar verecek.
Öte yandan borçlarla boğuşan Emir, silahla intihar girişiminde bulunacak? Peki, Emir ölecek mi?
İşte Kızılcık Şerbeti 129. bölüm 2. fragman:
