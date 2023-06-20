19 Haziran reytinglerde zirve yarışı sona erdi! Türkiye dün akşam milli maçı izledi... 19 Haziran 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve milli maç ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 Haziran Pazartesi reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Türkiye Galler UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Üvey Anne yer aldı.

AB'de ilk sırada Türkiye Galler UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Türkiye Galler UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.