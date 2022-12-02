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- 2 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
2 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Haftanın son iş günü ekranlarda hangi dizi ve programlar yayınlanacak merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 2 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 02.12.2022 - 08:55
Bugün hangi dizi var sorusu, tv yayın akışlarıyla yanıt buluyor.
2 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 2 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...
2 Aralık TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam 2
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Çöp Adam
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 17:00 Ana Haber
- 17:55 İddiaların Aksine
- 18:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Güney Kore-Portekiz
- 20:00 3’te 3
- 22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Kamerun-Brezilya
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:30 Yazgı
- 12:45 Canım Annem
- 13:30 Kadere Karşı
- 14:15 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye