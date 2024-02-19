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200 bin TL'lik soru gündem oldu! Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?

200 bin TL'lik soru gündem oldu! Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 bin TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu. İşte merak uyandıran o soru ve yanıtı...