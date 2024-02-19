200 bin TL'lik soru gündem oldu! Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bazı sorular sosyal medyada gündem oluyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışması dün akşam yeni bölümü ile ekranlardaydı.
Yarışmanın 18 Şubat 2024 Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde sorulan bir futbol sorusu sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada uzun süre gündem olan sorunun doğru cevabı merak uyandırdı.
Yarışmanın izleyicileri ise sorunun cevabını merak ettiler. Kısa sürede sosyal medyada gündeme oturan soru hakkında binlerce yorum yapıldı.
İşte, Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan 200.000 TL'lik o soru.
Erkekler futbolda 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?
A) Samsunspor
B) Malatyaspor
C) Aydınspor
D) Orduspor
Yarışmacı bu soruya "A" cevabını vererek doğru cevabı verdi.
Süper Lig'de 1959'dan günümüze en çok küme düşen takım 7 kezle Samsunspor olmuştur.