2023 Oscar'ı kimler, hangi filmler kazandı? İşte Oscarlık filmler, oyuncular, yönetmenler... 2023 yılının Oscar Ödülleri'ne layık görülen yapımları ve ünlüleri açıklandı. Peki, 2023 Oscar'ı kimler, hangi oyuncular ve filmler kazandı? İşte Oscarlık filmler, oyuncular, yönetmenler...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, 2023 sahiplerini buldu.

Bütün dünyada milyonlarca insanın heyecanla beklediği 95. Oscar Ödül Töreni gerçekleşti.

Birbirinden ünlü isimlerin boy gösterdiği 2023 Oscar Ödül Töreni’nin kazananları belli oldu. Törenin ayrıntıları için aramalar hız kazandı.

Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği 95'inci Oscar Ödülleri'nde tam 7 dalda ödül alan film gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu.

Peki, 2023 Oscar ödüllerini hangi filmler, oyuncular, yönetmenler kazandı? İşte 2023 Oscar kazananları...

2023 Oscar kazananları

En İyi Film: Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Yönetmen: Daniel Kwan and Daniel Scheinert – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser – Balina - Charlie

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Özgün Senaryo: Her Şey Her Yerde Aynı Anda – Daniel Kwan ve Daniel Scheinert

En İyi Uyarlama Senaryo: Women Talking – Sarah Polley (Miriam Toews'un aynı isimli romanından)

En İyi Animasyon: Pinokyo – Guillermo del Toro

En İyi Uluslararası Film: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (Almanya) – Yönetmen, Edward Berger.

En İyi Belgesel Film: Navalny – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller ve Shane Boris