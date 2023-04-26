25 Nisan Salı reyting sonuçları: Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi rekor kırıyor! 25 Nisan 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona eriyor. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 Nisan Salı reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Üç Kız Kardeş”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 3.sırada Star TV’de ekrana gelen “Aile” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Aile”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Aile” dizisinin özeti yer aldı.